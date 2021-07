Ruim 800.000 mensen hebben vrijdagavond de speciale uitzending van TV Monument over Peter R. de Vries gezien op NPO1, meldt Stichting KijkOnderzoek. In het MAX-programma sprak presentator Han Peekel met de misdaadverslaggever, die deze week overleed.

Het programma werd twee weken geleden opgenomen in Beeld & Geluid in Hilversum en was het laatste tv-interview van De Vries. In het interview vertelde de misdaadverslaggever dat hij erg was gesteld op de televisie. Hij hield zelfs van het medium en het werd uiteindelijk zijn belangrijkste podium. Hij blikte onder andere terug op zijn eerste televisieverschijning in 1987 bij presentator Jan Lenferink, in het destijds spraakmakende programma RUR.

De Slimste Mens, dat op hetzelfde moment te zien was als de TV Monument special, kon rekenen op miljoenenpubliek. De kennisquiz op NPO 2 wist maar liefst 1,6 miljoen kijkers te trekken en is daarmee het op een na best bekeken programma van vrijdagavond. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met bijna 2,2 miljoen kijkers op de eerste plek.

