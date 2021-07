De rouwpagina's van de kranten zijn zaterdagochtend gevuld met berichten voor Peter R. de Vries. "De meest fantastische vader die een mens kan wensen", zo omschrijven zijn kinderen hem in een paginagroot overlijdensbericht dat in het AD, de Volkskrant en Trouw staat.

"Aan een onbevreesd en strijdbaar leven op de barricades van recht en onrecht is een einde gekomen", leest het rouwbericht van zijn nabestaanden over de misdaadjournalist.

De familie van De Vries laat in de rouwadvertentie weten dat "een ieder voor wie Peter in zijn leven iets betekend heeft, is uitgenodigd om afscheid van hem te nemen". Hoe dat eruit gaat zien en waar dat zal plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt.

In nagenoeg alle grote kranten verschijnt zaterdag ook namens bijna vijftig Nederlandse nieuwsredacties een overlijdensadvertentie. Het bericht is onder meer te lezen in De Telegraaf, AD, NRC en in de regionale kranten van DPG Media en Mediahuis. "Een van ons is niet meer. Peter R. de Vries, journalist", luidt de tekst boven de lijst met namen van hoofdredacteuren.

Onder de ondertekenaars zijn Paul Jansen van De Telegraaf - de krant waar De Vries zijn verslaggeversloopbaan begon, Harm Taselaar van RTL Nieuws, Rennie Rijpma van het AD, Michiel Moerdijk van Shownieuws, Freek Staps van het ANP en Mireille van Ark van BNR Nieuwsradio. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff ondertekende namens de NOS en namens het Genootschap van Hoofdredacteuren.

"Peter R. de Vries had meerdere rollen, een daarvan was journalist", zegt ANP-hoofdredacteur Staps. "Die zijn we nu verloren en daar staan we als hele Nederlandse nieuwsjournalistiek bij stil." Volgens Staps geeft de journalistiek met deze gezamenlijke overlijdensadvertentie een krachtig signaal af. "Hoe pluriform de pers ook is, in Peter herkenden we allemaal iets."

Peter R. de Vries overleden: van misdaadjournalist tot steun voor nabestaanden

'Intens verdrietig'

Het Genootschap van Hoofdredacteuren liet donderdag al weten: "Het is intens verdrietig dat hij niet meer bij ons is. Vooral voor zijn naasten, vrienden en collega's. Met elkaar verliezen we in Peter een onvermoeibare en dappere strijder voor rechtvaardigheid."

De misdaadverslaggever overleed donderdag op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week dinsdag op straat werd neergeschoten. Dat gebeurde in het centrum van Amsterdam, nadat De Vries te gast was geweest bij RTL Boulevard. Twee mannen zitten vast in verband met de aanslag.