Een mensenrechtenorganisatie heeft vrijdag officieel een strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen 25 Salvadoraanse soldaten en een officier wegens de moord op vier Nederlandse journalisten tijdens de burgeroorlog die het midden-Amerikaanse land in de jaren tachtig verscheurde.

De zaak is aangespannen bij de rechtbank van Dulce Nombre de Maria, zo'n 75 kilometer ten noorden van hoofdstad San Salvador. Volgens NOS-correspondent Marc Bessems is het de vraag of justitie de aanklacht in behandeling neemt. De mensenrechtenorganisatie in kwestie, Fundación Comunicándonos, heeft de zaak namelijk buiten het Openbaar Ministerie om aanhangig gemaakt.

Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag maakten in 1982 voor de IKON een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in El Salvador. Toen ze in het guerrillagebied, beheerst door de linkse opstandelingenbeweging FMLN, probeerden te komen, liepen ze in een hinderlaag van het regeringsleger en werden doodgeschoten.

Kolonel Mario Adalberto Reyes Mena wordt er als commandant van de Vierde Infanteriebrigade van beschuldigd leiding te hebben gegeven aan de hinderlaag die leidde tot de dood van de Nederlanders. De 25 soldaten van het Atonal-bataljon worden in de aanklacht omschreven als de vermoedelijke plegers van de misdaad.

De rechtszaak is mogelijk geworden door de recente intrekking van een amnestiewet uit 1993 die vervolging van militairen verhinderde. De Salvadoraanse legerleiding en Reyes Mena, die niet meer in het land woont, waren niet bereikbaar voor commentaar.

De zus van Hans ter Laag, cameravrouw Sonja ter Laag, meldde donderdag via Twitter ook al dat vrijdag de aanklacht zou worden ingediend, onder verwijzing naar een persbericht van Fundación Comunicándonos.