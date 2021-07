Boer zoekt Vrouw keert aan het eind van de zomer terug op televisie. De eerste aflevering van het twaalfde seizoen, waarin de vrijgezelle boeren zich voorstellen, wordt op 29 augustus uitgezonden.

In een speciale uitzending in april over alle Boer zoekt Vrouw-baby's beloofde presentatrice Yvon Jaspers al dat er in het najaar opnames van een nieuwe reeks plaats zouden vinden.

De omroep liet eerder wel weten niet van plan te zijn een aangepaste coronaversie van het populaire programma te maken. "Op 1,5 meter afstand is verliefd worden lastig en dat is nu net precies wat we met Boer zoekt Vrouw hopen te bereiken", zei een woordvoerder vorig jaar.

Boer zoekt Vrouw is sinds 2004 een van de grote kijkcijferkanonnen van de NPO. In het afgelopen seizoen, dat in september 2019 van start ging, werden de afleveringen wekelijks door zo'n 3 miljoen mensen bekeken.