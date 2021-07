Veel Nederlandse kranten openen hun krant vrijdag met een grote afbeelding van de donderdag overleden Peter R. de Vries. Zowel De Telegraaf, het AD als de Volkskrant laat de voorpagina in het teken van de misdaadverslaggever staan.

"Rust zacht dappere Peter", kopt De Telegraaf, de krant waarbij De Vries in 1978 zijn journalistieke carrière begon.

De eerste vier pagina's van de krant zijn volledig gewijd aan de vorige week neergeschoten journalist, die vlak voor dat fatale moment de studio van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam had verlaten. De wandeling naar zijn auto in de parkeergarage aan de Lange Leidsedwarsstraat kostte hem uiteindelijk zijn leven.

Het AD toont een foto van De Vries, met daaronder het bericht van zijn familie en partner, dat woensdag al rondging. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

Verderop in de krant staat een uitgebreide necrologie en ook columnist Angela de Jong heeft een stuk over hem geschreven. "Het was jarenlang niet de vraag óf Peter R. de Vries 's avonds op tv zou zijn, maar wáár hij die dag zou aanschuiven. Dat is vanaf nu anders. Het is een gek idee dat hij nooit meer in een talkshow zal zitten en ik vraag me af of het ooit went. Zijn overlijden voelt raar, onwerkelijk en bovenal oneerlijk. Ik ben er ziek van."

Steunbetuigingen blijven binnenstromen

De Volkskrant noemt De Vries "een onvermoeibaar strijder voor gerechtigheid". Ook verderop in het nieuwsmedium is een paginagrote foto van de misdaadverslaggever te vinden, evenals een necrologie.

Trouw kiest op zijn voorpagina voor een grote foto van de waterramp in Zuid-Limburg. Op de andere helft van de voorpagina is een artikel over het overlijden van De Vries te vinden.

Op sociale media blijven de steunbetuigingen aan de familie in groten getale binnenstromen. Ook wordt het online condoleanceregister veelvuldig getekend door mensen die hun medeleven willen betuigen.