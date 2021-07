RTL Boulevard staat donderdagavond in het teken van Peter R. de Vries, die eerder op de dag overleed. Zijn collega's waren zichtbaar aangeslagen door het nieuws en zeiden dat het als een mokerslag was binnengekomen.

"Dit is een uitzending waarvan we hoopten dat we 'm nooit hoefden te maken", begon Viviënne van den Assem. "Ik heb vandaag wat dingen op papier gezet omdat ik het lastig vind de juiste woorden te vinden, maar ik vind het zo ontzettend verdrietig. Hij was een dierbare collega en vriend."

Volgens Luuk Ikink is het een bizar en surrealistisch idee dat De Vries er niet meer is. "Het is ongelooflijk. Ik ben al de hele dag sprakeloos. We zeiden net ook tegen elkaar: wat moet je zeggen? Ik weet het gewoon niet, het is zo'n ontreddering. En hoe moet dat wel niet zijn bij zijn familie, zijn kinderen, zijn vrienden? Het is als een mokerslag aangekomen?

"Je verwacht het en je verwacht het ook weer niet", stelde Marc van der Linden. "Het is onvoorstelbaar dat hij is neergeschoten. Hij is een overlever met een sterke overtuiging, hij wilde geen beveiliging en hield dat vol. Ik vroeg hem eens: ben je bang? 'Nee', was zijn antwoord. Zijn aanwezigheid was zo vertrouwd, hij hoorde er zo bij. Peter kon stil zijn of chagrijnig, maar ook grappig en ik heb ontzettend met hem gelachen. Ook al zitten we niet in onze studio, we beseffen heel goed dat hij hier mist."

Ook Albert Verlinde was in de studio. "Het is echt verschrikkelijk. Ik merkte vanmiddag dat het nieuws als een mokerslag binnenkwam. Ik kijk om me heen naar de beveiliging en Peter die we niet meer hebben, en dan denk ik: in wat voor kutfilm zijn we terechtgekomen? We zijn niet zijn familie, intimi of vrienden, maar wel zijn televisiefamilie, dat is wat we hier voelen. Zijn rechtvaardigheidsgevoel heeft hem de das omgedaan."

'Peter is altijd twintig gebleven'

Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire en National Geographic, citeerde een oud interview waarvoor hij met De Vries had gesproken. "Peter is altijd twintig gebleven. Het int

erview uit 1992 gaat over zijn nieuwsgierigheid. Hij zegt erin: 'Ik ben nieuwsgierig, dat is wat me drijft', dat is altijd gebleven. Hij was daadkrachtig, onverschrokken en stronteigenwijs. Mensen zijn twijgjes; ze buigen mee met meningen of sociale dynamiek. Hij was een eik: onverst

oorbaar en volhardend, maar voor altijd een jongen van twintig."

Peter van der Vorst heeft de afgelopen week nauw contact gehad met de familie van De Vries en vooral met zoon Royce, zo vertelde hij. "Er was hoop, we hadden hoop met z'n allen. Er waren kleine stapjes waardoor we dachten; wie weet. Gisteren waren de eerste signalen dat het niet goed ging, we moesten ons daarop voorbereiden. In de loop van de ochtend werd duidelijk dat het zo was."

"De familie heeft RTL gevraagd om het bericht de wereld in te brengen. Nu het zwart op wit staat dat het zo is breekt iedereen. Het was een heel nare week, we zijn zo verdrietig met z'n allen. Mensen zijn diep geraakt, ook mensen die hem niet gekend hebben", aldus Van der Vorst.

Marieke Elsinga werd gebeld door een collega die het verdrietige nieuws meldde. "Door een collega waarvan je weet: die belt niet zomaar. Dan weet je: dit is mis. Ik moet eraan wennen dat ik nu in de verleden tijd moet praten, dat komt omdat we met Boulevard vorige week hebben afgesproken: we praten in de tegenwoordige tijd. We hadden hoop, ik merk dat ik daaraan moet wennen. Zo'n krachtige man die er niet meer is."

Ook sprak Elsinga over de eerste ontmoeting met De Vries. "Toen we voor de eerste keer samenwerkten voor landelijke televisie was Peter daar ook veel. Na een paar maanden waren we aan elkaar gewend. Hij was rustig en ik ben heel energiek. Ik kleedde me daar voor de uitzending om achter een gordijn en hij zat dan Het Parool te lezen op de bank. Zoals elke avond kwam ik van achter het gordijn vandaan en opeens zei hij: 'dat andere jurkje vond ik beter staan'. Vanaf dat moment gaf hij zijn mening over mijn kleding, en die outfit trok ik dan aan. Dat zijn warme herinneringen aan deze mooie man."