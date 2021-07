In het buitenland wordt net als in Nederland met verdriet en ongeloof gereageerd op het overlijden van misdaadjournalist Peter R. de Vries.

De Morgen

"Peter R. de Vries gold decennialang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek", schrijft de Belgische krant De Morgen. "Over de achtergrond van de moord is nog niets bekend. De Vries was vertrouwenspersoon de kroongetuige in de Marengo-zaak, een Nederlandse strafzaak tegen zeventien leden van de zogeheten mocro-maffia."

Al Jazeera

"Onverschrokken Nederlandse journalist Peter R. de Vries overleden na schietpartij", kopt Al Jazeera. Volgens het nieuwsmedium had De Vries een lange en indrukwekkende carrière als misdaadverslaggever. "Hij werkte voor verschillende kranten en tijdschriften voor hij zijn eigen programma kreeg, dat naar hem vernoemd was en zeventien jaar op televisie was."

"Hij was regelmatig te gast in talkshows en sprak dan vrijuit. Met een bepaald soort ijdelheid durfde de goedgeklede journalist in te gaan tegen de grootste criminelen in het land. Dat viel niet bij iedereen goed."

BBC

Ook de BBC noemt De Vries een prominente misdaadverslaggever. "Hij werd alom door critici geprezen vanwege zijn onderzoek naar de Nederlandse onderwereld - inclusief de ontvoering in 1983 van biermagnaat Freddy Heineken."

The Guardian

Volgens de Britse krant The Guardian was De Vries een begrip in Nederland. "Hij werd beroemd door het verslaan van de kidnapping van Freddy Heineken, had zeventien jaar lang zijn eigen programma, hielp families van slachtoffers en bleef zich vastbijten in onopgeloste zaken en justitiële dwalingen. Sinds vorig jaar wierp de journalist zich op als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T., die bekendstaat als de meest gezochte crimineel in Nederland."

Frankfurter Allgemeine

"De Vries was bijna dertig jaar lang de meest toonaangevende misdaadverslaggever in Nederland", schrijft de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

"Vaak trad hij op als woordvoerder van slachtoffers of getuigen bij strafzaken en regelmatig was hij te gast bij talkshows. Hij werd internationaal bekend met zijn bestseller over de ontvoering van Freddy Heineken en won een Emmy Award voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway."