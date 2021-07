Collega's, vrienden en bewonderaars reageren bedroefd op het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadjournalist overleed donderdag op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van een schietpartij.

RTL noemt het overlijden van De Vries in een verklaring "een onbeschrijfelijk groot verlies. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht."

"Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart."

150 Peter R. de Vries overleden: van misdaadjournalist tot steun voor nabestaanden

'Laffe daad mag niet onbestraft blijven'

Ook in de politiek wordt er met veel verdriet op het nieuws gereageerd. Demissionair premier Mark Rutte zegt dat het overlijden van De Vries hem diep raakt.

"Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega's, alle mensen die dicht bij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment."

"Aan Peter R. de Vries zijn we verplicht ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt. Dit mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren. We zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden. Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven."

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die donderdagochtend liet weten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de beveiliging van De Vries, zegt op Twitter: "Zeer getroffen door het overlijden van Peter R. de Vries. Een moedig man is dood, vermoord. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, collega's en vele vrienden."

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema prijst de moed van De Vries. "Wij hebben met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Peter R. de Vries. Hij was moedig, vrij van geest en vastberaden. Hij hielp mensen in hun strijd voor rechtvaardigheid en hield de rechtsstaat scherp met zijn kritische houding ten aanzien van autoriteiten en opsporingsinstanties. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe."

Boulevard-collega's in rouw

RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink zegt op Instagram: "Sprakeloos. Dit is zo erg. Veel sterkte aan een ieder die hem liefhad."

"Oneindig veel bewondering voor deze man. Zoveel kracht, zoveel doorzettingsvermogen en zoveel humor. Peter, het was een eer je te kennen en met je te mogen werken. Heel veel sterkte voor alle familie en naasten", schrijft Boulevard-collega Marieke Elsinga.

Misdaadjournalist John van den Heuvel noemt De Vries een "vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen".

"Het is hard te beseffen dat we Peter nooit meer gaan zien, we nooit meer zijn opinies en analyses zullen horen. Maar hij zal altijd een voorbeeld blijven en een bron van inspiratie. Voor zijn vakgenoten maar ook voor een ieder die rechtvaardigheid, moed en vrijheid van meningsuiting net zo'n warm hart toedragen als Peter", aldus Van den Heuvel op Instagram.

'Groot risico met verschrikkelijke gevolgen'

Ook collega-misdaadverslaggever Mick van Wely van De Telegraaf vindt het overlijden verschrikkelijk. Hij wijst bovendien op een mogelijk motief achter de aanslag.

"Dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces, dat was een heel gevaarlijke zet. Daar heb ik hem ook voor gewaarschuwd. Maar het siert hem dat hij dat toch deed. Hij vond het belangrijk om te doen. Maar daarmee heeft hij een groot risico genomen. Met verschrikkelijke gevolgen."

Miljuschka Witzenhausen, dochter van Astrid Holleeder, had veel contact met De Vries omdat hij haar moeder hielp in haar strijd tegen Willem Holleeder. Op Instagram probeert Witzenhausen vooral zijn kinderen en geliefden te steunen.

"Peter heeft zoveel levens mooi geraakt. Iedereen die een rechtvaardig hart heeft huilt vandaag. (...) We gaan je onbeschrijfelijk missen, lieve Peter."

In haar stories op Instagram laat Witzenhausen ook haar moeder en tante Sonja aan het woord: "Lieve Peter, voor altijd samen."

'Het OM zal niet rusten'

"Met grote verslagenheid heb ik kennisgenomen van het overlijden van Peter R. de Vries", reageert Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM).

"Het OM zal niet rusten voordat de daders en de verantwoordelijke(n) achter deze laffe aanslag zijn veroordeeld."

Onno de Jong en Peter Schouten, die samen met De Vries de verdediging van kroongetuige Nabil B. vormden, zullen vandaag niet reageren op de dood van hun collega. De reden daarvoor is onbekend.

Advocaat Inez Weski noemt het overlijden "een verlies van een leven dat ook door mijn kantoor diep wordt betreurd". Weski is advocaat van Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces.