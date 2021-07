Het televisieprogramma Beste Zangers, dat na de zomer weer terugkeert, is deze keer opgenomen in Nederland.

"Vanaf 2 september zijn we er weer met een gloednieuw seizoen van Beste Zangers", vertelt presentator Jan Smit op Instagram. "Dit jaar niet vanaf Ibiza, maar vanaf dit prachtige landgoed in Limburg. Ik heb er ongelofelijk veel zin in."

In het filmpje staat de presentator vermoedelijk voor de deelnemers van het programma. Zij zijn echter onherkenbaar in beeld gebracht en worden op een later moment door omroep AVROTROS bekendgemaakt.

Vorig jaar deden onder anderen Suzan & Freek, Wulf, Milow en Diggy Dex mee aan het programma.