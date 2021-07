De speciale uitzending van Tijd voor MAX op NPO1, over de vermissing van Tanja Groen, is dinsdagavond bekeken door 653.000 mensen. In het programma was ook een dankbetuiging van de kinderen van Peter R. de Vries te zien.

De Vries, die een week geleden in Amsterdam werd neergeschoten, had de zaak rond Groen in onderzoek. Hij startte Stichting De Gouden Tip, die geld inzamelt om de gouden tip in de zaak te kunnen belonen. Dinsdag werd bekend dat er al ruim 1 miljoen euro is opgehaald, het streefbedrag dat door De Vries is gesteld.

"De afgelopen veertig jaar is onze vader bezig geweest om onopgeloste zaken op te lossen. Zaken waarin familieleden werden gekweld door onzekerheid", zei Royce de Vries. "We vinden het dan ook fantastisch dat de zaak van Tanja Groen en Stichting De Gouden Tip nu zo veel aandacht krijgen. Het is een droom van onze vader om deze zaak en vele andere zaken tot een oplossing te brengen."

Het nieuwe datingprogramma B&B Vol liefde wist dinsdag meer kijkers te trekken dan maandag en heeft met 832.000 kijkers een plek in de kijkcijfertoptien bemachtigd.

De tweede aflevering van De slimste mens werd iets minder goed bekeken dan de seizoensaftrap op maandag. Die werd gezien door 1,75 miljoen mensen; dinsdag stemden 1.659.000 mensen op de kennisquiz af. Ik weet er alles van VIPS, waarin bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen, steeg wel qua kijkcijfers en werd bekeken door ruim een miljoen mensen.

De dagtop 5 van dinsdag 13 juli 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.154.000 kijkers

2. De slimste mens (NPO2) - 1.659.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.383.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.366.000 kijkers

5. EenVandaag (NPO1) - 1.127.000 kijkers