Het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is genomineerd voor een Primetime Emmy Award. Het interview, dat in maart wereldwijd werd uitgezonden, maakt kans op een prijs in de categorie 'Outstanding Hosted Nonfiction Special'.

Het interview neemt het op tegen My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, Stanley Tucci: Searching for Italy, Vice en United Shades of America With W. Kamau Bell.

In het vraaggesprek spraken de hertog en hertogin van Sussex openhartig over hun besluit een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Kijkers reageerden geschokt op meerdere uitspraken van het koppel, onder meer over racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid voor de geboorte van hun zoontje Archie gesprekken had met Harry over "hoe donker de huid" van de baby zou zijn.

1,5 miljoen Nederlanders bekeken interview

Meer dan 49,1 miljoen kijkers uit de hele wereld zagen het interview. De Nederlandse uitzending op Net5 bezorgde de zender net geen kijkcijferrecord. 1,5 miljoen Nederlanders keken naar het interview.

De 73e Primetime Emmy Awards worden op 19 september uitgereikt. Daarbij draait het om programma's en uitzendingen die in Amerika te zien zijn. Andere prijsuitreikingen zijn de International Emmy Awards en de Daytime Emmy Awards.

De Amerikaanse comedian en acteur Cedric the Entertainer is de presentator van de avond. De populaire Netflix-serie The Crown en The Mandalorian, te zien op Disney+, zijn de grote kanshebbers dit jaar. Beide series zijn 24 keer genomineerd.