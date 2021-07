De kinderen van Peter R. de Vries hebben iedereen bedankt die hen en hun vader de afgelopen dagen hebben gesteund.

Kelly en Royce de Vries deden dat dinsdag samen in een speciale uitzending van Tijd voor MAX op NPO1, die in het teken stond van de vermissing van Tanja Groen.

"Lieve allemaal, we begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat. Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker. Daar kunnen we dus niet zoveel over vertellen. We weten wel dat hij in ontzettend goede handen is. En dat de doktoren en verpleegkundigen fantastisch werk leveren", zei Kelly.

"Ook willen we jullie bedanken voor de fantastisch lieve woorden, mooie kaarten, bloemen en kaarsjes die jullie voor onze vader branden. Dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijden."

'Het is een droom van onze vader'

"De afgelopen veertig jaar is onze vader bezig geweest om onopgeloste zaken op te lossen. Zaken waarin familieleden werden gekweld door onzekerheid", zei Royce.

"We vinden het dan ook fantastisch dat de zaak van Tanja Groen en Stichting De Gouden Tip nu zo veel aandacht krijgt. Het is een droom van onze vader om deze zaak en vele andere zaken tot een oplossing te brengen."

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd vorige week dinsdag van dichtbij neergeschoten en ligt sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis.