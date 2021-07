Frank Snoeks stopt als voetbalcommentator voor de NOS bij EK's en WK's. De 65-jarige Noord-Hollander, die zondag commentaar gaf bij de EK-finale tussen Italië en Engeland, is komend seizoen nog wel te horen bij de Eredivisie en de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje.

Tijdens het WK eind volgend jaar in Qatar is Snoeks 66 jaar. "De pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo'n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen", zegt Snoeks dinsdag bij de NOS. "Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild. Maar om af te sluiten op Wembley met Engeland in de finale is natuurlijk wel heel bijzonder."

Snoeks was in 31 jaar tijd commentator bij liefst acht EK's en acht WK's. Hij begon met het WK 1990 en schoof langzaam op in de hiërarchie. In 1998 gaf hij commentaar bij de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-1), met de legendarische goal van Dennis Bergkamp.

Snoeks was ook commentator bij de WK-finale in 2010 tussen Nederland-Spanje en bij de eindstrijd in 2006 en 2014.

Frank Snoeks in 2016 bij de wedstrijd PSV-Heerenveen. Frank Snoeks in 2016 bij de wedstrijd PSV-Heerenveen. Foto: ANP

'Nooit wat aangetrokken van negatieve reacties'

Het afgelopen EK verzorgde Snoeks het commentaar bij Nederland tegen Oekraïne (3-2) en de uitschakeling van Oranje in de achtste finales tegen Tsjechië (2-0). Hij kreeg tijdens die wedstrijden en na afloop veel kritiek op sociale media.

"Het wordt weleens tegen me gezegd als er veel negatieve reacties zijn op mijn commentaar", vertelt Snoeks. "Ik heb me daar nooit wat van aangetrokken. Ik snap het overigens heel goed hoor. Ik zet bij bepaalde commentatoren of presentatoren ook de tv uit."

Snoeks gaf bij de NOS ook jarenlang commentaar bij het schaatsen. Daar stopte hij in 2018 al mee.