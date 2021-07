Er is op dit moment geen aanleiding voor een onderzoek naar de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) lijkt de redactionele onafhankelijkheid niet te zijn geschonden.

Het in 1988 opgerichte CvdM zorgt er onder andere voor dat de zogenoemde Mediawet wordt gerespecteerd. De onafhankelijkheid van redactie van de publieke omroep ligt ook in die Mediawet verankerd.

Toch vindt het CvdM de maatschappelijke onrust over de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof niet uniek, omdat er de afgelopen tijd soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere producenten.

Daarom wil het CvdM onderzoeken hoe transparant redacties zijn over de manier waarop een journalistiek product op onafhankelijke wijze wordt gemaakt. Daarbij gaat het ook om bijvoorbeeld afspraken die tussen interviewer en geïnterviewde worden gemaakt. Het CvdM voerde in 2015 al een soortgelijk onderzoek uit.

NPO-ombudsman komt met soortgelijke conclusie

De ombudsman van de NPO kwam kort geleden tot een soortgelijke conclusie over de documentaire. De makers hebben te lang "het idee laten bestaan dat aan shots of inhoud nog gesleuteld kon worden, waardoor het beeld kon ontstaan dat minister Kaag, ministerie en partij de ruimte hebben gekregen".

Daarom is er volgens de ombudsman een grotere transparantie over journalistieke afspraken nodig. Ook moet de journalistieke code worden aangescherpt.

De VPRO-documentaire over Kaag kwam eind juni in opspraak omdat D66 (de partij van Kaag) zich toch heeft bemoeid met de inhoud, terwijl het kabinet dat eerder had ontkend.