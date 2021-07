De Nederlandse Staat betaalt journalist Ans Boersma een schadevergoeding vanwege de schadelijke gevolgen die zij heeft ondervonden door informatieverzoeken aan de Turkse autoriteiten in 2018 en 2019 en de uitzetting uit het land die daarop volgde.

Over de hoogte van de schadevergoeding doen de partijen geen mededelingen. Boersma is volgens haar advocaat Tom de Boer tevreden met de schikking, die dinsdag definitief is geworden.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde begin juni dat Boersma in 2014 opzettelijk documenten vals had ingevuld om zo een visum voor haar toenmalige Syrische vriend Aziz A. te regelen. De man zit sinds 2018 in Nederland vast. Volgens justitie was hij een hooggeplaatste persoon binnen de rebellengroep Jabhat Al Nusra en is hij te linken aan diverse moorden.

Justitie in Nederland wilde destijds meer informatie over haar relatie met hem. Daarom werd in 2018 een informatieverzoek aan de Turkse overheid gestuurd, dat in 2019 nog tweemaal werd herhaald. Het gevolg was dat Boersma in 2019 Turkije werd uitgezet, omdat ze volgens dat land staatsgevaarlijk zou zijn. Boersma was op dat moment werkzaam als correspondent in Turkije.

Volgens Boersma is zij sinds het eerste informatieverzoek gevolgd en afgeluisterd door Turkse autoriteiten. Daardoor liepen haar journalistieke contacten ook gevaar. De journalist vindt bovendien dat Justitie haar gemakkelijk in Nederland had kunnen benaderen, want daar was ze regelmatig.

Ze vindt dat het Openbaar Ministerie haar volstrekt onnodig in gevaar heeft gebracht, zegt haar raadsman. Daarnaast is zij door het handelen van Justitie haar werk als journalist in Turkije kwijtgeraakt.