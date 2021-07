John van den Heuvel is sinds de aanslag op Peter R. de Vries niet meer te zien geweest in RTL Boulevard, maar hoopt dat daar snel verandering in zal komen. De misdaadverslaggever schrijft op Instagram vol lof over zijn collega's.

"Chapeau voor het fantastische en dappere team van RTL Boulevard dat na een dramatische week er vanavond (maandagavond, red.) gewoon stond en niet wijkt voor de dreiging van geweld. Ik hoop snel weer aan de zijde van mijn collega's te staan", aldus de 58-jarige misdaadverslaggever.

Van den Heuvel is niet meer fysiek in de studio geweest sinds De Vries afgelopen dinsdag werd neergeschoten in Amsterdam. Hij wordt zelf ook al langere tijd bedreigd vanwege zijn werk. De misdaadverslaggever liep eind 2018 dusdanig gevaar dat hij drie maanden niet aan de desk van Boulevard kon verschijnen.

Het programma werd maandag voor het eerst sinds vrijdag weer uitgezonden. Afgelopen weekend werden de uitzendingen afgelast vanwege een ernstige dreiging. Maandag zond Boulevard uit vanaf het Mediapark in Hilversum in plaats van de binnenstad van Amsterdam.

John van den Heuvel schrijft trots te zijn op het team. Foto: Instagram/John van den Heuvel John van den Heuvel schrijft trots te zijn op het team. Foto: Instagram/John van den Heuvel