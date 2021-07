De terugkeer van De slimste mens heeft maandagavond bijna 1,75 miljoen mensen naar NPO2 weten te trekken. In het nieuwe seizoen strijden onder anderen Bert Visscher, Daphne Deckers en Najib Amhali om de winst.

De presentatie van het achttiende seizoen is wederom in handen van Philip Freriks, Maarten van Rossem vormt in zijn eentje de jury. Het programma was maandagavond het op een na best bekeken programma: alleen het NOS Journaal van 20.00 uur scoorde hoger (2,1 miljoen kijkers).

RTL Boulevard keerde terug bij RTL 4 na twee dagen zonder uitzending vanwege ernstige dreigingen. Viviënne van den Assem en Luuk Ikink presenteerden het programma vanaf een geheime locatie, omdat terugkeer naar het Leidseplein in Amsterdam niet prettig meer voelde nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat de redactie bedreigd werd. Naar de uitzending keken 1,16 miljoen mensen.

Bij RTL 4 keerde ook Ik weet er alles van terug, met 893.000 kijkers. Het nieuwe programma van Art Rooijakkers, B&B Vol liefde startte met 746.000 kijkers.