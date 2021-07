Serious Request gaat dit jaar geld ophalen voor het Wereld Natuur Fonds (WWF). Na jarenlange samenwerking met het Rode Kruis gaat NPO 3FM zich nu inzetten om geld op te halen voor het natuur en klimaat, al is het precieze doel nog niet bekendgemaakt.

In de week voor Kerst haalt 3FM jaarlijks geld op met Serious Request. Jarenlang was dat met het Glazen Huis, maar sinds enkele jaren gaat het om andere acties. Het doel, de locatie en de dj's die dit jaar zullen meedoen worden op een later tijdstip bekendgemaakt, meldt de NPO.

Volgens zendermanager Sharid Alles was de keuze voor WWF logisch omdat de thema's klimaat en natuur aansluiten bij de doelgroep. "We zijn blij dat ze onze partner worden en ik kijk enorm uit naar de samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat leiden tot een hartverwarmende actie waarin Nederland samenkomt om de wereld net wat mooier te maken."

De laatste jaren werd aanzienlijk minder geld opgehaald dan tijdens de populairste edities van Serious Request. In de hoogtijdagen werd rond de 12 miljoen euro opgehaald. In 2019 en 2020 ging het om zo'n 1,5 miljoen euro.