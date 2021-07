Zanger en acteur Dick Rienstra, bekend door onder andere optredens in de televisieseries Zeg 'ns Aaa en Medisch Centrum West, is op tachtigjarige leeftijd overleden, meldt zijn familie maandag.

Rienstra verscheen op televisie ook in producties als De kleine waarheid, Het meisje met de blauwe hoed, Baantjer, De Fabriek, Heerenstraat 10 en Toen was geluk heel gewoon.

In meerdere afleveringen van Zeg 'ns Aaa vertolkte Rienstra de rol van ambtenaar Johannes van Herweynen. Ook was in drie Bassie en Adriaan-reeksen te zien als adjudant Van der Steen.

In het theater speelde hij onder meer zes seizoenen bij Nooy's Volkstheater. In de jaren zeventig stond de acteur naast Ramses Shaffy, Carry Tefsen en Martin Käfig op het toneel voor de rol van Dolle Dries in De Jantjes. Daarnaast speelde hij aan de zijde van zijn zoon Robin Rienstra (Goudkust, Fort Alpha) in de theaterproductie Vleugellam.

Rienstra overleed op zondag 4 juli. Maandag is in besloten kring afscheid van hem genomen.