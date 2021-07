Het personeel heeft de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam afgelopen zaterdag "goed en snel verlaten". Dat zei presentatrice Vivienne van den Assem maandagavond in RTL Boulevard.

"Tijdens de voorbereiding op de repetitie kregen we bericht van de leidinggevende dat er ernstige dreiging was en dat we het pand zo snel mogelijk moesten verlaten. Je schrikt je kapot. Iedereen was zo alert en er was al een beladen sfeer vanwege de eerdere gebeurtenissen", zei Van den Assem.

Het was een duidelijke boodschap, vervolgde Van den Assem, en de overweging om toch een uitzending te maken werd snel als niet haalbaar beoordeeld.

"Spullen pakken en weg. Dan sta je buiten, dat was ook raar. We zijn toch met een aantal mensen bij elkaar gekomen en gebleven om te bespreken wat dit voor het programma betekent. Tot en met vandaag waren er gesprekken en bijeenkomsten om de uitzending te bewerkstelligen."

Studio werd afgelopen zaterdag ontruimd

De uitzending van maandagavond was de eerste sinds de live-uitzending van afgelopen zaterdag niet doorging, vanwege een concrete dreiging voor de werknemers in de studio van RTL Boulevard op het Leidseplein. De studio werd daarna direct ontruimd.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van het programma dat een uitzending niet door kon gaan. Van den Assem noemde het een van de lastigste beslissingen die de leiding moest maken. Volgens presentator Luuk Ikink had het team afgelopen zondag een uitzending op een veilige plek kunnen maken, maar werd besloten om dat toch niet te doen. "We moesten even pauze hebben."

Het programma werd maandagavond vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum uitgezonden. Zowel Van den Assem als Ikink is blij om terug te zijn, al moeten ze nog een beetje wennen. "We moeten onze plek vinden", aldus Ikink.

Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de aanslag op Peter R. de Vries en de ontruiming van de studio. De misdaadverslaggever werd dinsdag neergeschoten nadat hij te gast was geweest in RTL Boulevard.

RTL Nieuws meldde op basis van bronnen dat de ontruiming plaatsvond vanwege "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad".