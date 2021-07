RTL Boulevard zal maandagavond weer een nieuwe uitzending gaan maken. Het programma wordt opgenomen vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum, meldt RTL Nieuws.

RTL heeft meerdere studio's op het Mediapark, maar het wordt wegens veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt waar de opnames vanavond plaatsvinden.

De vaste studio van het programma aan het Leidseplein in Amsterdam werd zaterdag vanwege een dreiging ontruimd. Zondag meldden bronnen aan het AD dat de live afleveringen van RTL Boulevard voorlopig niet meer vanuit deze studio worden uitgezonden.

Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de aanslag op het leven van Peter R. de Vries en de ontruiming. De misdaadverslaggever werd dinsdag neergeschoten nadat hij zijn opwachting in het programma had gemaakt. RTL Nieuws meldde op basis van bronnen dat de ontruiming plaatsvond vanwege "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad".