RTL Boulevard zal maandagavond weer een nieuwe uitzending gaan maken. Het programma wordt opgenomen vanaf een geheime locatie op het Mediapark in Hilversum, meldt RTL Nieuws.

RTL heeft meerdere studio's op het Mediapark, maar het wordt wegens veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt waar de opnames vanavond plaatsvinden.

De beslissing om de uitzendingen voorlopig op het Mediapark in Hilversum te maken, is genomen door de directie van RTL. De autoriteiten hebben alles in het werk gesteld om veilig vanaf het Leidseplein te werken, maar de zender koos toch voor de relatieve rust van het Mediapark, zo laat een woordvoerder weten.

"Er is de afgelopen week heel veel gebeurd en een nieuwe plek geeft ook de rust om weer volop te starten en uit te zenden, wat ook de wens is van de redactie en van RTL", aldus de zegsman.

Het is niet ondenkbaar dat Boulevard in de toekomst weer wordt uitgezonden vanuit Amsterdam, zegt RTL-topman Sven Sauvé. "Alle opties liggen wat ons betreft open. We hebben nu even acuut geschakeld op de huidige situatie. Dat is gelukt, we hebben een nieuwe plek gevonden waar we het programma kunnen gaan opnemen. We gaan over een tijdje eens heel rustig bekijken welke alternatieven er zijn en wat we als langetermijnoplossing gaan kiezen."

Volgens de gemeente Hilversum worden er "diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen". Over de inhoud van de maatregelen worden geen mededelingen gedaan.

Vaste studio werd ontruimd

De vaste studio van het programma aan het Leidseplein in Amsterdam werd zaterdag vanwege een dreiging ontruimd. Zondag meldden bronnen aan het AD dat de live afleveringen van RTL Boulevard voorlopig niet meer vanuit deze studio worden uitgezonden.

Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de aanslag op het leven van Peter R. de Vries en de ontruiming. De misdaadverslaggever werd dinsdag neergeschoten nadat hij zijn opwachting in het programma had gemaakt. RTL Nieuws meldde op basis van bronnen dat de ontruiming plaatsvond vanwege "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad".