De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) laat desgevraagd aan NU.nl weten klaar te staan voor de makers van het RTL 4-programma RTL Boulevard. "We zijn er voor elkaar in deze nare tijden."

Afgelopen zondag meldden bronnen aan het AD dat de live afleveringen van RTL Boulevard voorlopig niet meer vanuit de studio op het Leidseplein in Amsterdam worden uitgezonden. RTL heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar weet zich dus verzekerd van de steun van de Nederlandse publieke omroep.

"We staan als publieke omroep in goed contact met RTL en deze collega's weten dat we voor ze klaarstaan als dat nodig is. De NPO leeft zeer mee met de collega's bij RTL en specifiek de medewerkers van RTL Boulevard. Onze gedachten zijn uiteraard ook nog altijd bij Peter R. de Vries en zijn naasten."

Op de vraag of de NPO studioruimte aan RTL heeft aangeboden, zegt de woordvoerder verder niet in detail te willen treden over het contact tussen beide zenders. De NPO heeft ervaring met onveilige situaties. Zowel in 2015 als in 2017 drong een man het gebouw van de publieke omroep binnen om zendtijd te eisen.

De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein werd zaterdag vanwege een dreiging ontruimd. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de aanslag op het leven van De Vries en de ontruiming. RTL Nieuws meldde op basis van bronnen dat het gaat om "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad".

NPO-voorzitter Shula Rijxman noemde de aanslag op De Vries van vorige week onder meer een aanval op de journalistiek en het vrije woord. "Een aanval op ons allemaal. We zijn geschokt door deze laffe misdaad. Wij wensen hem en zijn naasten veel sterkte."

1 Tijdlijn: Dit gebeurde er na de moordaanslag op Peter R. de Vries