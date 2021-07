4,15 miljoen mensen hebben zondagavond de finale van het EK voetbal bekeken. Italië won na een verlenging met strafschoppen van Engeland.

De wedstrijd is het best bekeken programma van de zondagavond, ver boven het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,07 miljoen mensen naar keken.

In Engeland werden met de EK-finale 31 miljoen mensen bereikt. Daarmee is het de op twee na best bekeken uitzending op Britse televisie ooit. Alleen naar de uitvaart van Diana (in 1997, 32,1 miljoen kijkers) en naar de WK-finale van 1966 (32,3 miljoen kijkers) keken meer mensen.

Naar Studio Europa, voorafgaand aan de wedstrijd bij NPO1, keken 1,4 miljoen mensen. Bij SBS6 werd in Oranjezomer vooruitgeblikt: daar keken 628.000 mensen naar. De nabeschouwing op NPO1 werd door 1,27 miljoen mensen gevolgd.

Ook de Tour de France werd goed bekeken bij NPO1. Naar de rit die rond 12.00 uur begon, keken 896.000 mensen. De Avondetappe werd door de verlenging in het voetbal laat gestart, om 0.53 uur. Daar keken nog 336.000 mensen naar.