De live-uitzendingen van RTL Boulevard worden voorlopig niet meer vanuit de studio op het Leidseplein in Amsterdam uitgezonden, meldt het AD op basis van bronnen. RTL zelf heeft het nieuws nog niet bevestigd.

De uitzending van RTL Boulevard ging zaterdagavond niet door vanwege een ernstige dreiging.

In plaats van de reguliere uitzending van het entertainmentprogramma was bij RTL 4 een herhaling van de uitzending van woensdag te zien, een eerbetoon aan misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij werd dinsdag kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat.

De studio van het programma aan het Leidseplein werd zaterdag vanwege de dreiging ontruimd. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de aanslag op het leven van De Vries en de ontruiming. RTL Nieuws meldde op basis van bronnen dat het gaat om "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad".

Waar de redactie van RTL Boulevard zich nu zou gaan vestigen, is nog niet bekend.