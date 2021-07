Vanaf maandag is het achttiende seizoen van De slimste mens te zien. Philip Freriks presenteert de kennisquiz ook dit seizoen en wordt opnieuw ondersteund door de eenmansjury Maarten van Rossem. NU.nl stelt een aantal kandidaten die dit jaar aan de kijkcijferhit meedoen aan je voor.

Bert Visscher

De zestigjarige Bert Visscher is cabaretier. In januari verscheen zijn boek Dat wordt nooit wat!, waarin de Groninger terugblikt op zijn eerste jaren in het cabaret. Met zijn recentste show Hij wordt vanzelf moe staat hij in september in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hij is te zien in de eerste aflevering van De slimste mens.

Daphne Deckers

Ook kandidaat in de eerste aflevering van dit seizoen: Daphne Deckers (52), presentatrice, auteur, columnist en voormalig fotomodel. Ze was lange tijd te zien als deskundige en presentatrice in RTL Boulevard. Deckers heeft inmiddels 24 boeken op haar naam staan. Haar laatste roman, Dubbel zes, verscheen in 2019.

Sergio Vyent

Deckers en Visscher nemen het op tegen Sergio Vyent. Vyent (1970) is te zien als de onberispelijk geklede gastheer in het datingprogramma First Dates, waarin hij het publiek elke aflevering trakteert op een oneliner over de betekenis van liefde.

Ellen ten Damme

Ellen ten Damme (53) is zangeres en actrice. Haar laatste theatertour, Casablanca, kwam vorig jaar tot stilstand vanwege de coronacrisis.

Najib Amhali

Ook de theatertour van cabaretier Najib Amhali (50), getiteld Waar was ik?, werd in maart 2020 onderbroken door de pandemie. In 2020 werd Amhali derde bij de RTL 4-show The Masked Singer, waarin hij te zien was als zebra.

Marc-Marie Huijbregts

Marc-Marie Huijbregts (56) is cabaretier, acteur en presentator. Jarenlang was hij vaste tafelgast bij De Wereld Draait Door. Momenteel maakt Huijbregts samen met Aaf Brandt Corstius de succesvolle podcast Marc-Marie en Aaf vinden iets.

Caroline van der Plas

Caroline van der Plas (54) is Tweede Kamerlid. Ze is medeoprichter van de politieke partij BoerBurgerBeweging. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was zij lijsttrekker voor deze partij. Eerder was ze lid van het CDA.

Laurens Dassen

Een andere politicus die dit seizoen meedoet aan de De slimste mens is Laurens Dassen (35), fractievoorzitter van Volt.

Barbara Barend

Barend is sportjournalist en presentatrice. Tijdens het EK van 2021 riep ze onder meer journalisten, politie en voetballers op in het stadion in Boedapest een vuist te maken voor de lhbti-gemeenschap in Hongarije, door middel van het dragen van een #OneLove-speldje.