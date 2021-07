In navolging van haar zoon André krijgt ook Rachel Hazes een eigen reallifesoap, meldt Shownieuws zaterdag.

Volgens de entertainmentrubriek is er al gefilmd en krijgt ook Hazes' hartsvriendin Rossana Kluivert een rol in de serie.

De reallifesoap met Hazes wordt gemaakt door Vincent TV Producties, bekend van onder meer de SBS6-kijkcijferhit Chateau Meiland. Wanneer de serie te zien is en of deze dan ook op SBS6 wordt uitgezonden, is niet bekend.

Zoon André had eerder ook een realityserie, André Hazes: ik haal alles uit het leven. Deze soap, waarin ook zijn toenmalige vriendin Monique Westenberg en hun zoontje te zien waren, telde drie seizoenen.