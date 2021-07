Frank Dane presenteert zaterdagavond voor het eerst een grote studioshow op televisie. De dj van Radio 538 verwacht niet dat de kijkers van de nieuwe SBS6-zangshow BEAT ME: The Five Knock-Outs direct laaiend enthousiast zullen zijn over zijn presentatiekunsten. "Perfect zal het niet meteen zijn", vertelt Dane.

"Ik hoop dat ze zich realiseren dat het mijn eerste keer is. We hebben vooraf veel gerepeteerd en ik was heel goed voorbereid. Maar toen ik mezelf zag staan, zag het er wel wat onwennig uit. Een beetje houterig", bekent hij. "Ik heb het nog niet helemaal in de vingers, maar dat komt wel. Je leert het pas door het te doen."

De dj, die ook geregeld te zien is in RTL Boulevard, hoopt dat de kijkers vooral "een beetje geduld hebben en het me gunnen". "Het is echt iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Ik kom uit een kleine radiostudio met een paar mensen. Nu sta ik in een gigantische studio, is er publiek, een jury, deelnemers en meerdere camera's. Maar het is heel tof dat ik deze kans krijg."

Verbaasd dat hij werd benaderd

Dane was wel "heel erg verbaasd" dat hij benaderd werd om de zangwedstrijd te presenteren. "Ik vroeg nog of het ergens in de nacht geprogrammeerd ging worden", zegt hij lachend over het programma dat wekelijks te zien is op primetime om 20.30 uur op SBS6. "Ze zeiden dat het over muziek gaat en dat ik veel met mensen moet praten. Dat past natuurlijk wel bij mij. En ik vind het heel leuk om te doen."

In BEAT ME moeten kandidaten niet alleen beschikken over een goede stem, maar ook over inschattingsvermogen. In elke aflevering worden vijf duels gezongen in allerlei genres: van volkszangers tegen rockers tot singer-songwriters tegen bands. Een loting zal dan bepalen welke uitdager als eerste een winnaar van een week eerder mag kiezen om mee te duelleren. De duels worden vervolgens beoordeeld door een wisselende, driekoppige vakjury en een publieksjury. De winnaars kunnen ook beslissen om zelf op te stappen en met geld naar huis te gaan.

Niet bang voor kritiek

"Dat element van het winnen van geld maakt de show anders dan andere zangwedstrijden", legt de 39-jarige Dane uit. "We zoeken niet naar het eerstvolgende talent en bieden ze ook geen platencontract aan. Er zitten deelnemers bij die bijvoorbeeld sparen voor een cruise of een studio willen bouwen en die hier komen om geld te verdienen."

Bang voor kritiek op zijn presentatiekunsten is Dane niet. Dat hoort erbij, zegt hij. "Ik ben gewend dat mensen een mening hebben en dat vind ik ook niet erg. Als ze zeggen dat ik er niks van bak, dan denk ik: oké, misschien is dat ook wel zo. Ik verwacht niet dat ze zeggen dat het enorm goed is. Maar mijn eerste ochtendshow was ook minder dan wat ik nu maak."

Of de studioshow een opmaat is naar meer presentatieklussen op televisie, denkt Dane niet. "Ik ben heel blij met mijn radioshow. Ik vind dit gewoon leuk om erbij te doen, net als Boulevard. Maar ondertussen moet ik gewoon tijd hebben voor mijn radioshow. Radio staat altijd bovenaan; dat is en blijft toch mijn kindje."