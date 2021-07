De persconferentie rond de nieuwe coronamaatregelen is vrijdagavond door ruim 3,2 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De uitzending op NPO1 werd met ruim 1,9 miljoen kijkers het best bekeken. RTL 4 volgt met 992.000 kijkers en via SBS6 keken nog eens 238.000 mensen. De livestream van NU.nl werd ruim 53.000 keer bekeken. Het extra journaal op NPO1 was het best bekeken programma van de hele dag.

Na de persconferentie werd het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken (ruim 1,8 miljoen kijkers). Verder trok EenVandaag ruim een miljoen kijkers en werd ook het RTL Nieuws van 19.30 uur bekeken door iets meer dan een miljoen mensen.

In de categorie muziek was er de meeste aandacht voor Sterren Muziekfeest op het Plein: daarvoor schakelden 823.000 mensen in op NPO1. Rond dezelfde tijd keken er 520.000 mensen naar Het beste van 10 jaar The voice of Holland op RTL 4. Op sportgebied trok De Avondetappe op NPO1 met 828.000 kijkers het grootste publiek.