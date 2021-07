De journalistieke onafhankelijkheid is tijdens het maken van de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag "nooit in gevaar geweest", zo oordeelt NPO-ombudsman Margo Smit. De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof kwam eind juni in opspraak omdat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud, terwijl het kabinet dat eerder had ontkend.

De ombudsman heeft in haar rapport alle kritiekpunten getoetst aan de journalistieke code van de NPO.

Enkele kritiekpunten waren dat Kaag inspraak wilde over het uitzendmoment en dat zij of D66 heeft gevraagd een autogordel in het beeld te fotoshoppen, toen zij die niet droeg. Volgens de ombudsman heeft die beïnvloeding de journalistieke grondregels niet geschonden.

Ook concludeert de ombudsman dat de minister de insteek van de documentaire niet mede heeft bepaald. Het filmplan is uitgevoerd zoals het er vanaf het begin al lag.

Grotere transparantie nodig

Volgens de ombudsman hebben de makers wel te lang "het idee laten bestaan dat aan shots of inhoud nog gesleuteld kon worden, waardoor het beeld kon ontstaan dat minister Kaag, ministerie en partij de ruimte hebben gekregen".

Daarom is er een grotere transparantie over journalistieke afspraken nodig en moet de journalistieke code worden aangescherpt.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde de documentaire eerder journalistiek gezien geen slimme zet. Vooral de periode waarin de documentaire werd gemaakt, de verkiezingstijd, kan ervoor zorgen dat de "strikte onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken", liet Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, weten aan het ANP.