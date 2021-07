Tim den Besten en Nicolaas Veul gaan een nieuwe documentaireserie maken. De VPRO-programmamakers dompelen zich vanaf oktober honderd dagen onder in de wereld van de psychiatrie.

In 100 dagen in je hoofd gaan de twee als bijzonder stagiair aan de slag in een psychiatrische kliniek in Eindhoven.

Veul loopt mee op een afdeling met chronisch psychisch zieken die uiteenlopende diagnoses hebben, terwijl Den Besten aan de slag gaat op een afdeling waar mensen met een lichte verstandelijke beperking hun psychische problemen proberen te boven te komen. Ze worden begeleid door ervaren hulpverleners.

De makers proberen zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de wereld van mensen die kampen met psychoses en aandoeningen als schizofrenie, ernstige vormen van borderline en autisme.

Den Besten en Veul waren samen eerder te zien in Oudtopia, waarvoor ze een maand in een verzorgingshuis woonden, en Superstream Me, een psychologisch experiment waarin ze hun leven achttien dagen non-stop streamden. Voor hun serie 100 dagen voor de klas kregen ze een speciale vermelding van de jury van de Zilveren Nipkowschijf.

100 dagen in je hoofd is vanaf 21 oktober zes weken lang te zien op NPO 3.