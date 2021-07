Arjen Lubach is volgens de nieuwste editie van DeMedia100 de invloedrijkste persoon in de Nederlandse media. Hij verdringt daarmee John de Mol, die de lijst bij de vorige negen edities aanvoerde.

Voor DeMedia100 worden elk jaar driehonderd mensen genomineerd, onder wie de tweehonderd mensen die het jaar ervoor de hoogste scores hadden (tenzij zij hun positie hebben verlaten).

De lijst wordt samengesteld op basis van onderzoek door bureau MediaTest, waaraan dit jaar een recordaantal van dertienhonderd mensen meedeed. Zij mochten uit de lijst met driehonderd personen tien mensen kiezen die ze het invloedrijkst achtten. De nummer één kreeg tien punten, de nummer twee ontving er negen en zo verder. Lubach kreeg een totaal van 3.052 punten en De Mol 2.614.

Lubach, die met zijn programma Zondag met Lubach een groot publiek bereikt en ook invloed uitoefent op de politiek, was in 2017 voor het eerst in de lijst te vinden en kwam toen binnen op de zevende positie. De afgelopen drie jaar moest hij alleen De Mol voor zich dulden.

Eva Jinek heeft met een derde plek de hoogste positie onder de vrouwen, gevolgd door Linda de Mol (vijfde plek) en Chantal Janzen (zevende plek). De hoogste nieuwe binnenkomer is Qmusic-dj Marieke Elsinga op nummer 24.