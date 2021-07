Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, heeft woensdag bedankt voor de steunbetuigingen na de aanslag op zijn vader. De advocaat schrijft op Twitter dat De Vries door familie wordt omringd in het ziekenhuis.

"Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden", schrijft de zoon van de misdaadverslaggever over de schietpartij waarbij De Vries zwaargewond raakte. "Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase."

Royce de Vries, die namens de hele familie spreekt, schrijft dat er nog veel onzeker is. "Wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden", besluit hij.

De 64-jarige misdaadjournalist vecht momenteel voor zijn leven. Hij werd dinsdagavond kort na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij te gast was, neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Twee mannen zitten momenteel vast in verband met de schietpartij. Een derde man die werd aangehouden, is inmiddels vrijgelaten.