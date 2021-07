RTL Boulevard en Humberto staan woensdagavond in het teken van Peter R. de Vries. De 64-jarige misdaadverslaggever werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Daarbij raakte hij zwaargewond.

Hoe de uitzending van Boulevard er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er tijdens RTL Boulevard geen reclameonderbrekingen zijn.

Alle RTL Boulevard-collega's van De Vries die maandag met hem hebben gewerkt, zijn volgens een RTL-woordvoerder opgevangen. "Er is hulp geboden en dat aanbod blijft staan voor iedereen die hier behoefte aan heeft."

Aan tafel bij Humberto Tan zitten onder anderen de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond Jan Struijs en Job Cohen, die burgemeester was van Amsterdam ten tijde van de moord op Theo van Gogh. Ook Thomas Bruning, secretaris van journalistenvakbond NVJ, en advocaten Geert-Jan en Carry Knoops schuiven aan. Die laatste twee werkten samen met Peter R. de Vries aan de Puttense moordzaak.

Van De Vries' collega John van den Heuvel, eveneens misdaadverslaggever, werd eind 2018 bekend dat hij werd beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) na dreiging met een aanslag door criminelen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verzocht RTL toen om de studio van RTL Boulevard te verhuizen. De veiligheid op de huidige uitzendlocatie, het Leidseplein, zou niet gegarandeerd kunnen worden.

"Vanzelfsprekend is de veiligheid van onze medewerkers een prioriteit en we staan daarover in nauw contact met de driehoek (burgemeester, politie en justitie, red.)", zegt RTL in antwoord op de vraag of een verhuizing van de studio overwogen wordt. "U vraagt ons of we ooit een ander locatie hebben overwogen. De vraag moet volgens ons zijn hoe het kan dat je niet in veiligheid je werk kunt doen."