De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, is vanaf 2022 in Nederland te zien via het streamingplatform Viaplay.

Eerder verzekerde de Nordic Entertainment Group, oftewel de NENT Group, zich al van de uitzendrechten van de Formule 1, het darts en de Duitse Bundesliga.

In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt het streamingplatform in Nederland gelanceerd.

De Premier League wordt momenteel uitgezonden door Ziggo Sport.

"We kijken naar alle sportrechten die er maar zijn. Onze ambitie is uitgroeien tot de grootste aanbieder van sportwedstrijden in Nederland", zei directeur Anders Jensen van de NENT Group eerder.