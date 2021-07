Peter R. de Vries is dinsdagavond na de uitzending van RTL Boulevard vlak bij de studio in Amsterdam neergeschoten. Marieke Elsinga presenteerde het programma die avond. Tien minuten na de uitzending hoorde het team over de aanslag, vertelde Elsinga woensdagochtend in het radioprogramma Mattie & Marieke.

"Tien minuten na de show, dan praten we altijd nog even na, hoorden wij het nieuws. Eigenlijk schakelt je lijf en je kop om in een soort stand waarin je denkt: het is niet waar. Maar je weet dat dat het wel is. En het is natuurlijk ook iets waar we wel angst voor hebben gehad", aldus de presentatrice.

De Vries leeft al jaren met constante dreiging: de misdaadjournalist is vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in de zaak rond crimineel Ridouan T. De Vries liet weten dat hij op de dodenlijst van T. stond, iets dat door de crimineel werd ontkend. Ook Willem Holleeder zou het eerder hebben gehad over een potentiële aanslag. Toch weigerde De Vries beveiliging, omdat hij zich daar niet prettig bij voelde.

Elsinga wil weinig kwijt over de voorzorgsmaatregelen die bij RTL Boulevard zijn genomen. "Dat is iets wat we in het midden laten, hoe de beveiliging van Peter werkte. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd: 'Peter was niet bang.' En je hoopt dat dat ook echt zo was."

RTL Boulevard gaat woensdagavond gewoon door. Elsinga staat ook dan weer achter de desk. "Het wordt denk ik de moeilijkste uitzending die ik ooit heb gemaakt."