De late uitzending van De Oranjezomer op SBS6 is al na een kleine tien minuten gestaakt vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en gast Dick Advocaat bespraken alleen kort de laatste ontwikkelingen rondom het incident en weigerden over sport te praten.

Na de vroege uitzending besloten de makers al het publiek en de band naar huis te sturen. "Een totaal andere setting", noemde Genee het. "Geen uitbundig publiek, maar vier licht aangeslagen mannen aan tafel."

De vier hadden de halve finale van het EK voetbal tussen Italië en Spanje dinsdagavond met één oog gevolgd, maar waren vooral bezig met De Vries. "De lol was er helemaal af", aldus Derksen. "We hebben de wedstrijd gekeken, maar vooral stoïcijns zitten staren."

Derksen zei zelfs helemaal geen zin meer te hebben in het EK. "Ik weet niet hoe m'n gemoed morgen is, maar ik heb er helemaal geen zin meer in." Kort daarop sloot Genee de uitzending alweer af. "Wat we morgen gaan doen, zien we morgen wel weer. Misschien praten we dan weer over voetbal."

"We kunnen weinig anders zeggen dan dat het verschrikkelijk is en dat we beter kunnen stoppen", aldus Genee, die het liever overliet aan de actualiteitenprogramma's. De presentator was zichtbaar aangedaan. "Ik ken hem redelijk. Hij is gewoon echt een goed en bijzonder mens."