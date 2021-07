Chantal Janzen is al begonnen met het bijspijkeren van de Duitse taal bij de nonnen van Vught (het taalinstituut in Noord-Brabant). De presentatrice moet de taal goed onder de knie hebben als ze in het najaar plaatsneemt in de jury van Das Supertalent, de Duitse versie van Holland's Got Talent.

"Ik ben er nu al mee bezig", vertelt Janzen in RTL Boulevard.

Ze krijgt twee keer per week anderhalf uur les. "Daarna is mijn tong onwijs moe, dat is een hele gekke gewaarwording. Dan heb je gewoon spierpijn in je bek."

De presentatrice vermoedt dat dit nog spannende momenten gaat opleveren. "Ik word nu al compleet overboord gegooid. Er komen natuurlijk ook liveshows aan. Daar ga ik niet zonder zwetende bilnaad zitten hoor, dat is hartstikke spannend."

De Duitsers kennen Janzen niet alleen van het Songfestival. In 2015 en 2016 presenteerde ze samen met Thore Schölermann twee seizoenen van de Duitse versie van The Voice Kids.

Ook zat ze in de jury van Superkids - Die grössten kleinen Talente der Welt. In Nederland zat Janzen al zes seizoenen lang in de jury van Holland's Got Talent.

"De Duitse tv-cultuur is wel ietsje anders, iets strenger", zegt Janzen. "Alhoewel ik ook gemerkt heb dat je wel jezelf moet zijn. En als je iets pittigs denkt te moeten zeggen, dan moet dat kunnen."