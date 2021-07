Miljuschka Witzenhausen gaat na Wendy van Dijk en Angela Groothuizen Obese presenteren, meldt RTL Boulevard maandag. Volgens RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst krijgt het programma, waarin mensen worden gevolgd die onder professionele begeleiding een gezond gewicht proberen te bereiken, een nieuwe opzet.

"Er wordt niet constant gehamerd op het verliezen van kilo's", zegt Van der Vorst over het vernieuwde Obese.

"Dat is slechts een van de doelen. In de nieuwe opzet ligt de nadruk veel meer op de lange termijn en het veranderen van je lifestyle. Hoe word je gezond en gelukkig? Naast het mentale en sportieve deel, wordt er ook veel aandacht besteed aan voeding en gezond eten."

Daarom is er ook gekozen voor Witzenhausen als presentatrice, verduidelijkt Van der Vorst. "Zij heeft eerder al een serie over body confidence gemaakt voor Videoland en dat sluit aan bij hoe we het programma nu gaan maken."

Daarnaast worden er geen kandidaten meer gevolgd met morbide obesitas, mensen met ernstig overgewicht. Volgens Van der Vorst is de kans op blijvend succes kleiner gebleken. In plaats daarvan wordt gekozen voor kandidaten die 30 tot 50 kilo moeten afvallen.

"Met deze nieuwe opzet denken we dat het programma veel beter past bij deze tijd en hopelijk nog jaren meekan." Het nieuwe seizoen van Obese zal in het voorjaar van 2022 te zien zijn op RTL 5.

Het eerste seizoen van Obese was in 2011 te zien. De eerste reeksen werden gepresenteerd door Van Dijk en daarna nam Groothuizen het stokje over.