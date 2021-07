Er komt een tweede seizoen van Echte Gooische Moeders, zo kondigt Videoland maandag aan. De opnames voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen.

"We gaan verhuizen, we gaan verbouwen, we gaan ontharen, we gaan bevallen", zegt Florine Hofstee in een aankondigingsvideo die maandag op Instagram is gedeeld. Met dat laatste doelt ze op vriendin en collega Leslie Keijzer, die afgelopen week zoon Manuel ter wereld bracht.

Het is niet bekend wanneer het vervolgseizoen op Videoland te zien zal zijn. Echte Gooische Moeders ging in november 2020 in première en draait om het leven van Hofstee, Keijzer, Pauline Wingelaar, Bo Wilkes en Kimberly Bosman, die allen woonachtig zijn in of rond het Gooi.

De serie is een vervolg op de serie Echte Gooische Meisjes, die tien jaar geleden bij RTL werd uitgezonden.