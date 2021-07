De winst van Max Verstappen op de Grand Prix van Oostenrijk is zondagmiddag door ruim 1,27 miljoen mensen bekeken via Ziggo Sport en door nog eens 454.000 mensen via Ziggo Sport Select. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd zondag beter bekeken.

Het was de derde keer op rij dat de 23-jarige Verstappen een Grand Prix in de Formule 1 won. Verstappen reed in Oostenrijk iedere ronde aan de leiding, net als een week geleden.

Lewis Hamilton had schade aan zijn auto en viel mede daardoor terug van de tweede naar de vierde plek. De achterstand van Hamilton (150 punten) op Verstappen (182 punten) in het wereldkampioenschap is nu 32 punten.

Ook de voor- (419.000 kijkers) en nabeschouwing (884.000 kijkers) waren goed voor een plek in de top 25 van best bekeken programma's.