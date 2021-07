De Netflix-serie 13 Reasons Why kreeg veel kritiek op een expliciete zelfdodingsscène. De makers van de Nederlandse jeugdserie De Slet van 6VWO zeggen in het AD dat ze niet dezelfde fout wilden maken.

In de Amerikaanse serie was oorspronkelijk duidelijk te zien hoe het personage Hannah een einde aan haar leven maakt. Na de slotaflevering van het eerste seizoen kwamen de makers van 13 Reasons Why hierdoor onder vuur te liggen.

Critici en medici vonden dat de bewuste scène mensen er juist toe zou kunnen aanzetten een einde aan hun leven te maken. In de nieuwe bewerking werd die scène volledig overgeslagen en de aflevering vervolgd met de reactie van Hannahs ouders.

Ook in de AVROTROS-serie De Slet van 6VWO maakt een personage een einde aan haar leven, maar de makers zijn zich bewust van de lading. "Daarom zoomen we bewust niet in op de mogelijke zelfdoding. Wat we wél laten zien is het verdriet van de ouders en alle vragen waar de omgeving mee achterblijft", zegt tv-producent Marlies van Amerongen tegen de krant.

Makers krijgen geld voor langere afleveringen

De Slet van 6VWO begon in 2017 als serie op YouTube en de afleveringen duurden aanvankelijk slechts enkele minuten. De serie vertelt over hoe een scholiere een slechte reputatie krijgt. Daarin spelen actuele onderwerpen zoals chantage met naaktfoto's onder jongeren een belangrijke rol.

Voor het vierde seizoen kregen de makers voldoende geld van de omroep om afleveringen van een half uur te maken, waardoor het ook mogelijk werd om ruimte te geven aan een gevoelig onderwerp als zelfdoding.

Volgens Van Amerongen vervult de serie een belangrijke rol. "Tijdens de research stuitten we op veel verhalen van jonge meiden die door hun ex-vriendje werden afgeperst. Ik voelde: dit is dé reden waarom we tv zijn gaan maken. Hun verhaal moet worden verteld."

Het nieuwe seizoen van De Slet van 6VWO is vanaf 5 juli te zien op NPO3.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0800-0113.