Als RTL en Talpa fuseren, gaan Gerard Joling en Gordon niet opnieuw programma's met elkaar maken. 'Geer' heeft zondag in RTL Boulevard een hereniging opnieuw uitgesloten.

De twee mediabedrijven RTL Nederland en Talpa Network maakten in juni bekend te willen fuseren. De toezichthouder moet de deal nog wel goedkeuren.

Joling liet al vaker weten dat hij vanwege een ruzie niet meer met Gordon wil werken. Ook als de deal tussen Talpa en RTL doorgaat, is de RTL-presentator en zanger niet van plan te gaan samenwerken met zijn Talpa-collega Gordon.

"Dat gaat niet door. Nee, nee, dat ga ik niet meer doen", zo zei Joling stellig. Ook "voor een goede zak geld" zou de zanger en presentator het niet doen. "Nee, ik heb geld genoeg. Ik heb ook geen zin in een kop koffie met Gordon. Daar staat m'n hoofd ook niet naar. Ik heb zo veel dingen aan m'n hoofd. Ik gun iedereen het beste hoor. Gordon ook, laten we dat vooropstellen."

Joling maakt zich ook nog niet druk om de voorgenomen fusie met Talpa. Hij moet er naar eigen zeggen nog aan wennen, en vreest vooral voor de baantjes van zijn jongere collega's. "Dat zou ik voor die mensen heel erg vinden. Mij maakt het niet uit. Er is toch maar één Gerard Joling", lachte hij.

Door de jaren heen waren 'Geer en Goor' meerdere keren succesvol, onder meer met programma's die ze maakten voor het Nationaal Ouderenfonds. Ze probeerden daarmee eenzame ouderen uit hun isolement te halen. In 2018 werkten ze voor het laatst met elkaar toen ze samen in één jurystoel voor The Voice Senior zaten.