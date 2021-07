Op zondag 18 juli keert Janine Abbring terug met een nieuw seizoen van Zomergasten. NU.nl zet de zes gasten van het seizoen voor je op een rij.

Floris Alkemade (18 juli)

De gast van de eerste uitzending is rijksbouwmeester Floris Alkemade. Deze zomer neemt Alkemade na zes jaar afscheid van zijn rol. De 'architect des konings' is verantwoordelijk voor het bewaken van de architectonische kwaliteit van al het rijksvastgoed. Daaronder vallen ook projecten als de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag en het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Hij werd in 2018 verkozen tot Architect van het Jaar.

Roxane van Iperen (25 juli)

Schrijver en journalist Roxane van Iperen begon haar carrière als jurist nadat ze rechten had gestudeerd. Door de jaren heen pakte ze steeds meer journalistieke klussen op en in 2016 verscheen haar debuutroman Schuim der aarde. Van Iperen boekte grote successen met haar tweede boek, 't Hooge Nest. Het werd een bestseller, won verschillende prijzen en werd al in elf landen vertaald. De filmrechten zijn verkocht aan Man Up, het productiebedrijf van Carice van Houten en Halina Reijn. Dit jaar deed ze de literaire voordracht tijdens de dodenherdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en bracht ze het boekenweekessay De genocidefax uit.

Robert Vermeiren (1 augustus)

De derde gast van dit seizoen is hoogleraar Jeugd- en Kinderpsychiatrie Robert Vermeiren. Hij is tevens directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC. De Vlaming wordt gezien als het boegbeeld van de Nederlandse kinderpsychiatrie en is hoofdredacteur van het vakblad De Psychiater. Hij vervult verschillende taken voor organisaties die zich inzetten voor jongeren met psychische problemen. Tijdens de tweede lockdown schreef hij een brandbrief over de Jeugd GGZ die overspoeld wordt met jongeren die last hebben van de inperking van hun bewegingsvrijheid.

Sevdaliza (8 augustus)

Sevda Alizadeh, die Sevdaliza als haar artiestennaam gebruikt, werd in Iran geboren en vluchtte op vijfjarige leeftijd met haar familie naar Nederland. Ze basketbalde eerst op professioneel niveau, waarna ze muziek ontdekte. In 2017 verscheen haar debuutplaat Ison, die haar gelijk al internationale aandacht opleverde. Vorig jaar verscheen haar recentste plaat Shabrang, waarop ze een mix van elektronische muziek, r&b en akoestische instrumenten laat horen. Sevdaliza heeft meer dan een half miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify.

Alfred Birney (15 augustus)

Alfred Birney was gitaarleraar, maar moest door een onherstelbare beschadiging aan zijn linkerhand zijn vak opgeven. Hij stortte zich weer volledig op het schrijven en in 1987 verscheen zijn eerste roman. Hij schrijft geregeld over Nederlands-Indië en verschillende van zijn boeken werden ook in Indonesië uitgegeven. In 2017 kreeg hij nog meer bekendheid dankzij het succes van zijn boek De Tolk van Java. Hij won er de Libris Literatuurprijs mee. Met zijn gezondheid ging het hem in de afgelopen jaren minder voor de wind. Hij kreeg last van een hernia en had een hartinfarct. n 2019 herstelde hij van een vijfvoudige bypassoperatie.

Hans Klok (22 augustus)

De nieuwe reeks van Zomergasten wordt afgesloten door een gesprek met Hans Klok. De illusionist was er al vroeg bij. Hij werd op zijn twaalfde Nederlands jeugdkampioen goochelen en op zijn veertiende schreef hij de Europese titel op zijn naam. Hij werkte mee aan shows van André van Duin en Gerard Joling en deed mee aan een televisieshow van Linda de Mol. Hij heeft verschillende keren door Nederland getoerd en stond op het podium met Pamela Anderson als zijn assistent. In 2020 begon hij aan een reeks optredens in Las Vegas, die na een maand gestaakt moest worden in verband met het coronavirus.