Eddy Zoëy wordt de nieuwe presentator van het RTL 5-programma Ranking the Stars. Hij neemt het over van Paul de Leeuw, zo maakt de presentator bekend aan RTL Boulevard.

"Het was al de bedoeling dat ik wat meer ging doen voor RTL, maar toen kwam corona en gingen een aantal dingen niet door", aldus Zoëy, een van de presentatoren van Boulevard.

Tegen Ranking the Stars kon hij geen nee zeggen, vervolgt hij. "Het voelt een beetje als een penalty nemen in een EK-wedstrijd: dat moet je gewoon doen. Klaar. Als het misgaat, zien we het ook wel weer."

Zoëy gaat het programma, waarin bekende Nederlanders onalledaagse vragen beantwoorden en elkaar de maat nemen, op zijn eigen manier presenteren.

"Ik kan niet anders dan mezelf zijn. Ik ben gewoon niet Paul de Leeuw, die man is niet te evenaren, die heeft de lach aan zijn broek hangen. De enige overeenkomsten zijn dat ik ook kaal ben en wat dikker wordt."

'Ik denk dat hij het wel jammer vindt'

De Leeuw is door RTL op de hoogte gebracht, weet Zoëy. "Hij heeft het vernomen, maar ik weet niet hoe hij erop gereageerd heeft. Ik denk dat hij het wel jammer vindt."

Vorig jaar september werd bekend dat RTL en De Leeuw, op initiatief van de presentator, uit elkaar gingen. Wel bleven ze op projectbasis met elkaar samenwerken. Zo maakte De Leeuw in het najaar nog een serie van Ranking the Stars en in december een sinterklaasshow.

Ranking the Stars is al bijna vijftien jaar op televisie. Met uitzondering van twee seizoenen in 2009, die door Sophie Hilbrand en Sander Lantinga werden gepresenteerd, was De Leeuw altijd de host. In 2019 verhuisde het programma van BNNVARA naar RTL nadat De Leeuw de overstap maakte naar de commerciële omroep.