Demissionair minister Arie Slob (Media) en de VPRO zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop in december vorig jaar Kamervragen van de PVV over de in opspraak geraakte documentaire over Sigrid Kaag zijn beantwoord.

Slob schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de VPRO hem "destijds niet volledig heeft geïnformeerd", terwijl de omroep zelf wel achter de geleverde informatie blijft staan.

Uit pas vrijgegeven mails tussen partijgenoten van D66-leider en minister Sigrid Kaag en de documentairemakers van de VPRO blijkt dat D66 zich wel degelijk heeft bemoeid met de documentaire Van Beiroet tot Binnenhof.

Waarom gaat het over? Drie jaar lang werd Kaag gevolgd voor een documentaire, geregisseerd door Shuchen Tan en geproduceerd door de VPRO

In de docu is te zien hoe de D66-leider de switch maakt van diplomaat naar minister

De documentaire werd begin januari 2021 uitgezonden, vlak voor de verkiezingen. Al voor de verschijning werden er Kamervragen gesteld door de PVV, die de docu een urenlange reclamespot vond

Minister Slob haalde verhaal bij de VPRO, die stelde dat D66 zich inhoudelijk niet heeft bemoeid met de documentaire

GeenStijl deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en kon de communicatie tussen D66 en de documentairemakers inzien. Daaruit blijkt dat er een lijst met verbeterpunten vanuit de partij was opgesteld en lijkt de invloed van D66 groter dan Slob in eerste instantie had laten weten

'Te stellig geformuleerd'

Slob schreef in antwoord op Kamervragen op 18 december evenwel dat D66 "geen betrokkenheid bij of invloed (heeft) gehad op de documentaire". Dat was volgens de bewindsman "te stellig geformuleerd".

Er is vorig jaar op 10 december door het ministerie telefonisch informatie opgevraagd bij de VPRO over de documentaire. Er zat enige haast achter de beantwoording van de Kamervragen.

"Ter aanvulling meld ik u dat ik mij destijds heb ingezet om de Kamervragen voor het kerstreces te beantwoorden om te voorkomen dat de antwoorden op de Kamervragen uw Kamer pas na de uitzending van de documentaire zouden bereiken", aldus de bewindsman.

VPRO start eigen onderzoek naar documentaire

Hij heeft geen oordeel over de betrokkenheid van het ministerie of D66 bij de totstandkoming van de documentaire. Het Commissariaat voor de Media is volgens hem de aangewezen instantie om te kijken of er iets is gebeurd dat in strijd is met de Mediawet. Het Commissariaat heeft laten weten een onderzoek te overwegen. Ook de ombudsman van de NPO heeft laten weten in de zaak te duiken.

De VPRO is inmiddels een eigen onderzoek begonnen naar de "naar de werkwijze en interne procedures bij het ontwikkelen en produceren van documentaires".

VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen heeft in een verklaring gezegd dat er een aantal dingen niet goed is gegaan tijdens het maken van de documentaire, maar zegt ook dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken geen "vergaande invloed" hebben gehad op de inhoud van de productie.

De mails zijn opgevraagd door GeenStijl onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit de stukken komt naar voren dat D66 onder meer moeite had met een champagneshot tijdens een werkreis van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar Niger en beelden van een overleg waarin Kaag klaagt over Kamerleden. Ook moest er "echt iets in de documentaire over haar idealen".