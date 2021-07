Glennis Grace wordt de nieuwe coach van The voice of Holland, meldt RTL vrijdag. De zangeres is de opvolger van Jan Smit, die zijn rode stoel half juni afstond.

Grace, die in het twaalfde seizoen plaatsneemt naast medecoaches Anouk, Ali B en Waylon, is enorm vereerd dat ze gevraagd is.

"Ik geniet enorm van al dat talent en regelmatig jeukten mijn handen om als coach aan de slag te gaan. Ik ben een perfectionist en probeer het maximale uit mijzelf, maar ook uit anderen te halen", zegt de zangeres. Ze belooft "door het vuur" te gaan voor de talenten die haar als coach kiezen.

Vanwege haar deelname aan het Eurovisie Songfestival en America’s Got Talent ziet RTL-baas Peter van der Vorst in Grace de ideale toevoeging aan het team van coaches. "Ze wordt alom geprezen als een van de beste zangeressen van Nederland én ze weet als geen ander hoe het is om door een jury beoordeeld te worden", aldus Van der Vorst.

Smit maakte in juni bekend dat hij na één seizoen stopt met het programma. Vanwege zijn naderende jubileumjaar wil de 35-jarige zanger zijn tijd anders gaan indelen. "Meer tijd voor mijn eigen muziek en vooral voor mezelf", zei de Volendammer daar eerder over.