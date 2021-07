Journalist en VPRO-coryfee Boudewijn Paans is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden, laat zijn zoon vrijdag weten. Paans overleed in het Rosa Spier Huis, een woongemeenschap in Laren voor oudere kunstenaars en wetenschappers.

Paans begon zijn carrière als journalist bij Het Vrije Volk en als copywriter in de reclamewereld. Van 1975 tot 2004 werkte hij bij de VPRO Gids, die aanvankelijk nog Vrije Geluiden heette, het langst als hoofdredacteur en uitgever.

Ook zette hij succesvolle ledenwerfacties op poten. In de jaren tachtig verwierf de VPRO daardoor de B-status in het omroepbestel. Paans' actie Stop de verloedering - Stem VPRO uit 1991 leverde de VPRO 260.000 nieuwe leden én de A-status op, en hemzelf de eerste titel van Omroepman van het Jaar.

In een in memoriam in de VPRO Gids schrijft journalist Willem Pekelder vrijdag dat het programmablad onder Paans' leiding veranderde van "spoorboekje op kringlooppapier" naar een "volwaardig en toonaangevend mediatijdschrift", waarvoor hij grote namen wist te strikken als Wim T. Schippers, Heere Heeresma, Hugo Brandt Corstius en Arnon Grunberg. "De rubriek Achterwerk, waarin jongeren schreven over hun vragen en problemen, werd onder Paans' bewind een begrip in Nederland."

Paans was geboren met spasticiteit en moest dat in elk interview uitleggen. Hij noemde zijn handicap de motor van zijn succes: "Ik zal ze godverdomme leren, ik zal eens laten zíén wie er hier niet meer kan!", zei hij in 1998 tegen VN-journalist Coen Verbraak.