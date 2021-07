Lale Gül, bekend van haar roman Ik ga leven, gaat vanaf 3 juli columns schrijven voor de zaterdageditie van Het Parool. De in Amsterdamse geboren schrijfster is niet bang voor eventuele negatieve reacties op haar opiniestukken, vertelt ze in gesprek met de krant.

Die reacties horen erbij, stelt de 23-jarige Gül. "Ik heb laatst van Mano Bouzamour begrepen dat zelfs hij heel veel haat kreeg toen hij voor Het Parool over de Marokkaanse gemeenschap schreef. Dat was een van de grootste redenen dat hij is gestopt met opiniëren. Hij dacht: fuck it met dat gezeik, ik kan het blijkbaar toch nooit goed doen."

De schrijfster denkt daar geen last van te krijgen. "Ik denk dat ik daar een beter schild voor heb. Maar wie weet, misschien heb ik ook een kookpunt, dat ik het niet meer trek."

In haar debuutroman schrijft Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in het Amsterdamse stadsdeel West. Op de publicaties volgden heftige reacties, vooral ook nadat ze in verschillende talkshows had opgetreden. Gül ontving haatmail, een foto van een vuurwapen en bedreigingen, maar er kwamen ook van alle kanten steunbetuigingen.