De VPRO stelt naar aanleiding van de omstreden documentaire over Sigrid Kaag een eigen onderzoek in naar de werkwijze en interne procedures bij het ontwikkelen en produceren van documentaires.

Dinsdag werd bekend dat D66 zich bemoeide met de inhoud van een televisiedocumentaire over partijleider Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. De ombudsman van de NPO startte direct een onderzoek naar de totstandkoming van de documentaire. Ook het Commissariaat voor de Media komt waarschijnlijk met een onderzoek.

"De VPRO vindt het van groot belang dat de NPO-ombudsman een onderzoek verricht naar de werkwijze bij de totstandkoming van de documentaire over Sigrid Kaag, nu twijfel is ontstaan over de onafhankelijkheid van de documentaire, en hecht grote waarde aan het oordeel van het onafhankelijke orgaan", aldus de omroep.

"De VPRO wil bovendien lessen trekken uit de discussie die is ontstaan na de publicatie van alle communicatie tussen de makers van de documentaire, het ministerie en D66, en wil helderheid scheppen over de integriteit van de omroep en de journalistiek." Daarom start de omroep ook een eigen onderzoek.

'Oordeel moet er snel komen'

Woensdag maakte ombudsman Margo Smit bekend druk bezig te zijn met een onderzoek naar de VPRO-documentaire over Kaag. Normaliter heeft de ombudsman een termijn van drie maanden, maar zo lang zal het deze keer niet duren, verzekert ze. "Dit oordeel moet er gewoon heel snel komen."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde de documentaire eerder al journalistiek gezien geen slimme zet. Vooral de periode waarin die gemaakt is, de verkiezingstijd, kan ervoor zorgen dat de strikte onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken, liet Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, weten.